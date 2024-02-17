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Атлетик – Жирона: когда и где смотреть онлайн матч 25-го тура Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 03:39
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Атлетик – Жирона: когда и где смотреть онлайн матч 25-го тура Ла Лиги Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Заключительным матчем 25-го тура испанской Ла Лиги станет центральное противостояние этого уикенда, в котором встретятся Атлетик и Жирона.Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

Атлетик – Жирона: что нужно знать о матче

Последние годы Атлетик можно отнести к середнякам Ла Лиги. Команда не попадает в зону еврокубков, а последний раз команда выступала на международной арене в сезоне 2017/18. Текущий сезон становится лучше для басков и на данный момент они занимают пятое место в элитном дивизионе Испании, а отставание от Барселоны, которая на третьем месте, составляет всего пять балов.

Жирона является одной из главных сенсаций текущего сезона. Выступая всего четвертый сезон в Ла Лиги, и только второй подряд, с самого старта этого футбольного года команда Мичела находится на вершине турнирной таблицы. Всего два поражения в сезоне, оба от Реал Мадрида и вторая строчка турнирной таблицы, а отставание от лидера всего на пять очков.

Напомним, что предыдущий матч между Атлетиком и Жироной, в первой половине сезона Ла Лиги, завершился вничью 1:1.

Атлетик – Жирона: когда и где состоится матч?

Матч 25-го тура Ла Лиги между Атлетиком и Жироной является заключительным на этих выходных и пройдет в понедельник, 19 февраля. Старт поединка запланирован на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Атлетик – Жирона: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - Setanta Sports 2
  • Грузия - Setanta Sports 2
  • Израиль - One Sport
  • Казахстан - Setanta Sports 2
  • Кыргызстан - Setanta Sports 2
  • Латвия - Setanta Sports 2
  • Литва - Setanta Sports 2
  • Молдова - Setanta Sports 2
  • Польша - Canal+
  • Таджикистан - Setanta Sports 2
  • Туркменистан - Setanta Sports 2
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан - Setanta Sports 2
  • Эстония - Setanta Sports 2
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