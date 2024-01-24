Атлетик Бильбао одолел Барселону и вышел в полуфинал Кубка Испании

В четвертьфинальном матче Кубка Испании Атлетик Бильбао на домашней арене Сан-Мамес принимал Барселону. Матч прошел в среду, 24 января.

Хозяева невероятно круто начали матч. Уже на 37-й секунде Атлетик вышел вперед, благодаря голу Гурусеты. Через несколько минут счет мог стать 2:0, но нападающий "басков" не смог попасть в створ ворот. В середине первого тайма Барселона смогла сравнять счет. Автором мяча стал Роберт Левандовский. Через шесть минут, на 26-й, Ламин Ямал разобрался с защитником и красивым ударом в дальний угол из-за пределов штрафной вывел Барсу вперед.

Атлетик хорошо начал и второй тайм. На 49-й минуте Оиан Сансет сравнял счет в матче. Бильбао лучше выглядел на футбольном поле, но Барселона имела две невероятные возможности. Ламин Ямал дважды выходил один на один с голкипером и дважды не попадал в створ. Основное время завершилось при ничейном счете 2:2.

В первом экстра-тайме Барселона статично контролировала мяч, Бильбао спокойно оборонялся. Казалось, что первые 15 минут завершатся также при ничейном счете, но нет. Уже на 106-й минуте Атлетик перехватил мяч, быстро перешел в контратаку и Иньяки Вилльямс вывел "басков" вперед.

Барселона имела только 15 минут, чтобы спасти этот матч. У каталонцев это не получилось. Брат Иньяки, Нико Уильямс, поставил точку в матче, забив гол на 121-й минуте. Атлетик победил и завоевал себе путевку в полуфинал Кубка Испании.

Кубок Испании. Четвертьфинал

Атлетик Бильбао - Барселона - 3:2 (ОТ)

Голы: 1:0 - 1 Гурусета, 1:1 - 26 Левандовский, 1:2 - 32 Ямал, 2:2 - Сансет, 3:2 - 106 Иньяки Уильямс, 4:2 - 121 Нико Уильямс