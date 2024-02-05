Астон Вилла намерена продлить контракт со своим лидером

Астон Вилла достигла договоренности о продлении контракта со своим игроком.

По сообщению Фабрицио Романо, ямайский вингер Леон Бейли подпишет с «вилланами» новое, долгосрочное соглашение. Оно будет предусматривать повышенную зарплату.

Согласно порталуCapology, нынешняя зарплата 26-летнего игрока составляет 2,8 миллиона фунтов в год с вычетом налогов по контракту, который заканчивается летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Бейли забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 31 матче Астон Виллы во всех турнирах.

Примечательно, что большинство своих результативных действий за немного более, чем трёхлетнее пребывание в Бирмингеме ямаец сделал именно в этом сезоне.

Всего за 85 матчей в Астон Вилле он забил 16 голов и отдал 15 передач.Transfermarktоценивает его в 30 миллионов евро.

Ранее «виллианы» подписали 21-летнего флангового полузащитника Мидлсбро Моргана Роджерса.