Арсенал вступает в борьбу за Виктора Осимхена

Лондонский Арсенал вступает в гонку за нападающим Наполи Виктором Осимхеном, сообщает издание Get Italian Football News.

Отмечается, что главный тренер Канониров Микель Артета отчаянно нуждается в результативном форварде, и 25-летний нигерийский футболист идеально подходит под этот профиль.

Ожидается, что главным конкурентом Арсенала в борьбе за результативного нападающего будет принципиальный соперник Канониров - Челси.

Недавно Осимхен дал понять, что намерен покинуть Неаполь по окончании текущего сезона. Также на прошлой неделе форвард заявил, что хотел бы сыграть в Английской Премьер-Лиге.

Зимой нападающий продлил контракт с Наполи до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он забил восемь голов в 18 матчах за неаполитанцев, а суммарно в 119 матчах за итальянскую команду он забил 67 голов и отдал 17 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 110 миллионов евро, а его покупка у французского Лилля в сентябре 2020 года обошлась Наполи в 75 миллионов евро.

На данный момент форвард защищает цвета сборной Нигерии на Кубке африканских наций, которая со второго места своей группы вышла в плей-офф турнира.