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Осимхен заявил, что хотел бы сыграть в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:07
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Осимхен заявил, что хотел бы сыграть в АПЛ Фото: twitter.com/centregoals / автор неизвестен

На фоне слухов о переходе в лондонский Челси Виктор Осимхен заявил, что хотел бы сыграть в Английской Премьер-Лиге.

Но, как подчеркнул нигериец в разговоре соSkySports, сейчас у него другие планы на карьеру:

«Конечно, я хотел бы когда-то сыграть в АПЛ, ныне у меня другие планы по поводу карьеры. Но когда придет время, вы будете знать всё».

Ранее Осимхен продлил контракт с Наполи до лета 2026 года. В этом сезоне он забил восемь голов в 18 матчах за неаполитанцев, а суммарно в 119 матчах за итальянскую команду он забил 67 голов и отдал 17 ассистов.

Transfermarktоценивает нигерийца в 110 миллионов евро, а его покупка у французского Лилля в сентябре 2020 года обошлась Наполи в 75 миллионов евро.

Ранее бывший форвард Арсенала и Манчестер Сити Эммануель Адебайор сравнил Осимхена с легендой Челси Дидье Дрогба.

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