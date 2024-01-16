Адебайор сравнил Осимхена с легендой Челси

Бывший форвард Арсенала и Манчестер Сити Эммануель Адебайор поделился своими мыслями по поводу потенциального перехода Виктора Осимхена в лондонский Челси.

Как сказал тоголезец в интервью BBC Sport Africa, у нигерийца есть все задатки, чтобы показать себя в АПЛ подобающим образом:

«У него есть правильное отношение, менталитет и решимость, чтобы преуспеть в Англии. Я молюсь за то, чтобы он переехал в Премьер-лигу и показал, на что способен. Премьер-лига - самая жесткая и лучшая лига в мире. Осимхен уже показал и сделал это в Италии, и я думаю, что сейчас самое время для него переехать в Англию, заменить своего кумира Дрогба и творить прекрасные вещи. У него есть все, что нужно, чтобы сделать себе имя и написать великую главу в Англии, как Дрогба».

В Английской Премьер-лиге за Арсенал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас и Манчестер Сити Адебайор провел суммарно 242 матча, в которых забил 97 голов и отдал 41 асист.

Ранее Осимхен повздорил с агентом Хвичи Кварацхелии Мамукой Джугели, который заявил, что нигериец летом поедет играть в Саудовскую Аравию.