Осимхен дал понять, что готов сменить клуб летом
Нападающий Наполи Виктор Осимхен рассказал, что принял важное решение относительно своей карьеры.
Нигерийский форвард намекнул, что может покинуть Неаполь по окончании текущего сезона.
«Я уже принял решение о следующем шаге в карьере, который сделаю в конце сезона. Я все уже решил. У меня есть план, я знаю, что хочу сделать, какой следующий шаг хочу сделать», — рассказал Осимхен в интервью CBS.
На фоне слухов о переходе в лондонский Челси Осимхен недавно заявил, что хотел бы сыграть в Английской Премьер-Лиге.
Ранее нападающий продлил контракт с Наполи до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он забил восемь голов в 18 матчах за неаполитанцев, а суммарно в 119 матчах за итальянскую команду он забил 67 голов и отдал 17 ассистов.
На данный момент форвард защищает цвета сборной Нигерии на Кубке африканских наций, которая уже обеспечила себе место в плей-офф турнира.