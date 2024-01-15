Рома нашла замену Моуринью, тен Хаг хочет де Лигта. Главные трансферные новости за 15.01.2024

Понедельник хоть и не подарил нам громких трансферов, но зато инфополе взбудоражили несколько не менее резонансных слухов. Dailysports предлагает освежить в памяти трансферные новости.

Даниэле Де Росси может возглавить Рому вместо Жозе Моуриньо

Рома недовольна тем, как сейчас выступает команда и римляне могут отправить португальца в отставку, не дожидаясь окончания его контракта в июне.

Айвен Тони не покинет Брентфорд в зимнее трансферное окно

17 января заканчивается дисквалификация форварда Брентфорда Айвена Тони, который остался вне футбола на восемь месяцев из-за любви к ставкам. Тем не менее, после неё он вернется в Брентфорд, а не уйдет в другой иной клуб. Как сообщалось, англичанином интересуется Арсенал.

Севилья арендовала Ганнибала у Манчестер Юнайтед

20-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри проведет остаток сезона в испанской Севилье. Хоть о трансфере не оглашено официально, но уже есть первые фотографии тунисца в андалусийском клубе.

🚨⚪️🔴 Hannibal Mejbri has just signed in as new Sevilla player from Manchester United.



Deal completed. 🇹🇳 pic.twitter.com/FuUcTlwXYU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

Манчестер Сити готов попрощаться с Филлипсом

Весьма вероятно, что полузащитник Кальвин Филлипс покинет Манчестер Сити уже в текущее трансферное окно. «Горожане» хотят избавиться от игрока на постоянной основе, но и рассматривают вариант с арендой.

На подписание игрока выстроилась очередь из четырех клубов АПЛ: Ньюкасла, Вест Хэма, Эвертона, Кристал Пэласа и Ювентуса.

Подписание Джордана Хендерсона для Аякса – приоритетная цель

Несмотря на то, что в Аяксе редко кому платят зарплату свыше пяти миллионов фунтов в год, для Хендерсона в Амстердаме готовы сделать исключение, ведь на него полагают большие надежды в спасении откровенно провального сезона команды со столицы Нидерландов.

Тен Хаг хочет воссоединения с де Лигтом

Главный тренер Манчестер Юнайтед летом будет иметь как одну из главных трансферных целей защитника Баварии Маттийса де Лигта, с которым он в 2017-2019 годах работал в Аяксе.