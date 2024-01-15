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Главная Новости Новости футбола Рома нашла замену Моуринью, тен Хаг хочет де Лигта. Главные трансферные новости за 15.01.2024

Рома нашла замену Моуринью, тен Хаг хочет де Лигта. Главные трансферные новости за 15.01.2024

Новости футбола Вчера, 16:59
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Рома нашла замену Моуринью, тен Хаг хочет де Лигта. Главные трансферные новости за 15.01.2024 Понедельник хоть и не подарил нам громких трансферов, но зато инфополе взбудоражили несколько не менее резонансных слухов. Dailysports предлагает освежить в памяти трансферные новости.

Понедельник хоть и не подарил нам громких трансферов, но зато инфополе взбудоражили несколько не менее резонансных слухов. Dailysports предлагает освежить в памяти трансферные новости.

Даниэле Де Росси может возглавить Рому вместо Жозе Моуриньо

Рома недовольна тем, как сейчас выступает команда и римляне могут отправить португальца в отставку, не дожидаясь окончания его контракта в июне.

Айвен Тони не покинет Брентфорд в зимнее трансферное окно

17 января заканчивается дисквалификация форварда Брентфорда Айвена Тони, который остался вне футбола на восемь месяцев из-за любви к ставкам. Тем не менее, после неё он вернется в Брентфорд, а не уйдет в другой иной клуб. Как сообщалось, англичанином интересуется Арсенал.

Севилья арендовала Ганнибала у Манчестер Юнайтед

20-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри проведет остаток сезона в испанской Севилье. Хоть о трансфере не оглашено официально, но уже есть первые фотографии тунисца в андалусийском клубе.

Манчестер Сити готов попрощаться с Филлипсом

Весьма вероятно, что полузащитник Кальвин Филлипс покинет Манчестер Сити уже в текущее трансферное окно. «Горожане» хотят избавиться от игрока на постоянной основе, но и рассматривают вариант с арендой.

На подписание игрока выстроилась очередь из четырех клубов АПЛ: Ньюкасла, Вест Хэма, Эвертона, Кристал Пэласа и Ювентуса.

Подписание Джордана Хендерсона для Аякса – приоритетная цель

Несмотря на то, что в Аяксе редко кому платят зарплату свыше пяти миллионов фунтов в год, для Хендерсона в Амстердаме готовы сделать исключение, ведь на него полагают большие надежды в спасении откровенно провального сезона команды со столицы Нидерландов.

Тен Хаг хочет воссоединения с де Лигтом

Главный тренер Манчестер Юнайтед летом будет иметь как одну из главных трансферных целей защитника Баварии Маттийса де Лигта, с которым он в 2017-2019 годах работал в Аяксе.

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