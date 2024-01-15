Рома нашла замену Моуринью, тен Хаг хочет де Лигта. Главные трансферные новости за 15.01.2024
Понедельник хоть и не подарил нам громких трансферов, но зато инфополе взбудоражили несколько не менее резонансных слухов. Dailysports предлагает освежить в памяти трансферные новости.
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Даниэле Де Росси может возглавить Рому вместо Жозе Моуриньо
Рома недовольна тем, как сейчас выступает команда и римляне могут отправить португальца в отставку, не дожидаясь окончания его контракта в июне.
Айвен Тони не покинет Брентфорд в зимнее трансферное окно
17 января заканчивается дисквалификация форварда Брентфорда Айвена Тони, который остался вне футбола на восемь месяцев из-за любви к ставкам. Тем не менее, после неё он вернется в Брентфорд, а не уйдет в другой иной клуб. Как сообщалось, англичанином интересуется Арсенал.
Севилья арендовала Ганнибала у Манчестер Юнайтед
20-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри проведет остаток сезона в испанской Севилье. Хоть о трансфере не оглашено официально, но уже есть первые фотографии тунисца в андалусийском клубе.
Манчестер Сити готов попрощаться с Филлипсом
Весьма вероятно, что полузащитник Кальвин Филлипс покинет Манчестер Сити уже в текущее трансферное окно. «Горожане» хотят избавиться от игрока на постоянной основе, но и рассматривают вариант с арендой.
На подписание игрока выстроилась очередь из четырех клубов АПЛ: Ньюкасла, Вест Хэма, Эвертона, Кристал Пэласа и Ювентуса.
Подписание Джордана Хендерсона для Аякса – приоритетная цель
Несмотря на то, что в Аяксе редко кому платят зарплату свыше пяти миллионов фунтов в год, для Хендерсона в Амстердаме готовы сделать исключение, ведь на него полагают большие надежды в спасении откровенно провального сезона команды со столицы Нидерландов.
Тен Хаг хочет воссоединения с де Лигтом
Главный тренер Манчестер Юнайтед летом будет иметь как одну из главных трансферных целей защитника Баварии Маттийса де Лигта, с которым он в 2017-2019 годах работал в Аяксе.