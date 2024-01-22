Алькарас разгромил сербского теннисиста в 1/8 финала Australian Open

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас без проблем вышел в 1/4 финала Australian Open. В матче 1/8 финала испанец в трех сетах переиграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича, который занимает 60-е место в рейтинге ATP.

За всю игру Алькарас не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче. Первые два сета испанец выиграл 6:4, а в третьем сете и вовсе разгромил оформил победу 6:0.

В общей сложности Алькарасу хватило для победы 1 часа и 50 минут.

В четвертьфинале испанец сыграет против шестой ракетки мира Александера Зверева, который сегодня в пятисетовом триллере обыграл британца Кэмерона Норри.

Также сегодня в 1/4 финала вышли Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.