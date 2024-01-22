Алькарас разгромил сербского теннисиста в 1/8 финала Australian Open
Новости тенниса Сегодня, 05:24
Getty Images
Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас без проблем вышел в 1/4 финала Australian Open. В матче 1/8 финала испанец в трех сетах переиграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича, который занимает 60-е место в рейтинге ATP.
За всю игру Алькарас не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче. Первые два сета испанец выиграл 6:4, а в третьем сете и вовсе разгромил оформил победу 6:0.
В общей сложности Алькарасу хватило для победы 1 часа и 50 минут.
В четвертьфинале испанец сыграет против шестой ракетки мира Александера Зверева, который сегодня в пятисетовом триллере обыграл британца Кэмерона Норри.
Также сегодня в 1/4 финала вышли Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.
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