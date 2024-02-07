Adidas презентовал новое лого с силуэтом Беллингема

Adidas выпустит фирменный логотип для Джуда Беллингема. Легендарный бренд готовит запуск фирменной обуви Predator 24 для звезды Реала.

На логотипе изображен силуэт английского полузащитника во время его фирменного празднования.

🚨🚨| NEW: Adidas will release a signature logo for Jude Bellingham.



Adidas is preparing launch of Predator 24 signature shoe for Jude Bellingham, with the introduction of his very own logo.



[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/BsGRxnUMNt — CentreGoals. (@centregoals) February 6, 2024

Ранее Беллингем сыграл главную роль в рекламе Predator. Вчера также Adidas опубликовал рекламу известной линейки бутс с участием Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Беллингем, который перешел из Боруссии Дортмунд за 103 миллиона евро, отличился 18 голами и 8 ассистами в 28 матчах.