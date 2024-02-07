Adidas презентовал новое лого с силуэтом Беллингема
Новости футбола Сегодня, 06:07
Getty Images
Adidas выпустит фирменный логотип для Джуда Беллингема. Легендарный бренд готовит запуск фирменной обуви Predator 24 для звезды Реала.
На логотипе изображен силуэт английского полузащитника во время его фирменного празднования.
Ранее Беллингем сыграл главную роль в рекламе Predator. Вчера также Adidas опубликовал рекламу известной линейки бутс с участием Жозе Моуринью.
В текущем сезоне Беллингем, который перешел из Боруссии Дортмунд за 103 миллиона евро, отличился 18 голами и 8 ассистами в 28 матчах.
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