Саутгемптон – Уотфорд прогноз и ставки на матч 6 февраля
В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии сыграют два представителя Чемпионшипа – Саутгемптон против Уотфорда. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
Саутгемптон
23 матча – именно столько длится серия Саутгемптона без поражений во всех турнирах. Команда Рассела Мартина находится в невероятной форме и уже поднялась на второе место в Чемпионшипе. Выше “святых” находится только Лестер, который набрал на 11 очков больше. На выходных Саутгемптон в гостях переиграл Ротерхэм 2:0.
Уотфорд
Уотфорд занимает лишь 11-е место в Чемпионшипе, а игровая форма команды Валерьена Исмаэля не впечатляет – 4 матча без побед во всех турнирах подряд. На выходных Уотфорд в домашнем матче уступил Кардифф Сити. Особенно очевидны проблемы Уотфорда в атаке, ведь за 4 последних игры он забил лишь 2 гола.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Оба матча между Уотфордом и Саутгемптоном в этом сезоне закончились 1:1
- Уотфорд выиграл у Саутгемптона только в 1 из последних 10 матчей
- Саутгемптон выиграл 9 домашних матчей подряд
Прогноз на матч Саутгемптон – Уотфорд
Саутгемптон очень силен в домашних матчах и находится в прекрасной форме. Мы делаем ставку на победу “святых”.
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