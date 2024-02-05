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Саутгемптон – Уотфорд прогноз и ставки на матч 6 февраля

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Саутгемптон - Уотфорд прогноз
Саутгемптон Саутгемптон
Кубок Англии Сегодня, 14:45 Саутгемптон - Уотфорд
Завершен
3 : 0
Англия, Southampton, Сент Мэри
Уотфорд Уотфорд
Секу Мара
52’ 58’
Че Адамс
76’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Саутгемптон
Коэф.: 1.55
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В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии сыграют два представителя Чемпионшипа – Саутгемптон против Уотфорда. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Саутгемптон

23 матча – именно столько длится серия Саутгемптона без поражений во всех турнирах. Команда Рассела Мартина находится в невероятной форме и уже поднялась на второе место в Чемпионшипе. Выше “святых” находится только Лестер, который набрал на 11 очков больше. На выходных Саутгемптон в гостях переиграл Ротерхэм 2:0.

Уотфорд

Уотфорд занимает лишь 11-е место в Чемпионшипе, а игровая форма команды Валерьена Исмаэля не впечатляет – 4 матча без побед во всех турнирах подряд. На выходных Уотфорд в домашнем матче уступил Кардифф Сити. Особенно очевидны проблемы Уотфорда в атаке, ведь за 4 последних игры он забил лишь 2 гола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Оба матча между Уотфордом и Саутгемптоном в этом сезоне закончились 1:1
  • Уотфорд выиграл у Саутгемптона только в 1 из последних 10 матчей
  • Саутгемптон выиграл 9 домашних матчей подряд

Прогноз на матч Саутгемптон – Уотфорд

Саутгемптон очень силен в домашних матчах и находится в прекрасной форме. Мы делаем ставку на победу “святых”.

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Прогноз на матч Победа Саутгемптон
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