Саутгемптон – Уотфорд прогноз и ставки на матч 6 февраля

Прогноз на матч Победа Саутгемптон Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии сыграют два представителя Чемпионшипа – Саутгемптон против Уотфорда. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Саутгемптон

23 матча – именно столько длится серия Саутгемптона без поражений во всех турнирах. Команда Рассела Мартина находится в невероятной форме и уже поднялась на второе место в Чемпионшипе. Выше “святых” находится только Лестер, который набрал на 11 очков больше. На выходных Саутгемптон в гостях переиграл Ротерхэм 2:0.

Уотфорд

Уотфорд занимает лишь 11-е место в Чемпионшипе, а игровая форма команды Валерьена Исмаэля не впечатляет – 4 матча без побед во всех турнирах подряд. На выходных Уотфорд в домашнем матче уступил Кардифф Сити. Особенно очевидны проблемы Уотфорда в атаке, ведь за 4 последних игры он забил лишь 2 гола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Оба матча между Уотфордом и Саутгемптоном в этом сезоне закончились 1:1

Уотфорд выиграл у Саутгемптона только в 1 из последних 10 матчей

Саутгемптон выиграл 9 домашних матчей подряд

Прогноз на матч Саутгемптон – Уотфорд

Саутгемптон очень силен в домашних матчах и находится в прекрасной форме. Мы делаем ставку на победу “святых”.

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