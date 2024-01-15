Саудовская Аравия – Оман прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года
В первом туре группового этапа Кубка Азии-2023 сборные Саудовской Аравии и Омана встретятся в Эр-Рияде. Обе команды входят в число вероятных фаворитов турнира, но кто из них станет победителем в этом матче – остается неясным.
Саудовская Аравия
На данный момент это одна из сильнейших сборных Азии. В отборочном турнире Кубка Азии саудиты заняли первое место в своей группе, опередив Иорданию, Пакистан и Непал. В последних шести матчах они одержали четыре победы и две ничьи.
В целом, саудовский футбол переживает перерождение и сборную этой страны это также затронуло. Пускай они и не имеют громких титулов на межнародной арене, однако они все же считаются серьезными соперниками.
Оман
Эту команду нельзя назвать одной из самых сильных сборных в Азии. В рейтинге АФК она идет во втором десятке, а в отборочном турнире Кубка Азии этот коллектив занял второе место в своей группе, уступив только Ирану. В последних шести матчах они одержали две победы, две ничьи и два поражения.
Оман – крепкий середняк, который может испортить настроение любой из команд-соперниц.
Статистика
Саудовская Аравия имеет более сильный состав и более опытную команду. Оман играет сильнее в домашних матчах.
Прогноз на матч Саудовская Аравия — Оман
Ожидается, что матч будет упорным и завершится победой Саудовской Аравии с минимальным счетом. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является победа саудитов со счетом 2:1. Букмекеры предлагают на победу Саудовской Аравии предлагают коэффициент 1.65, на победу Омана дают коэффициент 5.00, а на ничью коэффициент 3.20.
Мы считаем, что наиболее выгодной ставкой является ставка на победу Саудовской Аравии.
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