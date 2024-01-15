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Главная Прогнозы Саудовская Аравия – Оман прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Саудовская Аравия – Оман прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Саудовская Аравия - Оман прогноз
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Кубок Азии Сегодня, 12:30 Саудовская Аравия - Оман
Завершен
2 : 1
Международные, Doha, Khalifa International Stadium
Оман Оман
Abdulrahman Ghareeb
78’
Ali Albulayhi
90’
14’ (П)
Salaah Al-Yahyaei
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Саудовская Аравия
Коэф.: 1.65
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В первом туре группового этапа Кубка Азии-2023 сборные Саудовской Аравии и Омана встретятся в Эр-Рияде. Обе команды входят в число вероятных фаворитов турнира, но кто из них станет победителем в этом матче – остается неясным.

Саудовская Аравия

На данный момент это одна из сильнейших сборных Азии. В отборочном турнире Кубка Азии саудиты заняли первое место в своей группе, опередив Иорданию, Пакистан и Непал. В последних шести матчах они одержали четыре победы и две ничьи.

В целом, саудовский футбол переживает перерождение и сборную этой страны это также затронуло. Пускай они и не имеют громких титулов на межнародной арене, однако они все же считаются серьезными соперниками.

Оман

Эту команду нельзя назвать одной из самых сильных сборных в Азии. В рейтинге АФК она идет во втором десятке, а в отборочном турнире Кубка Азии этот коллектив занял второе место в своей группе, уступив только Ирану. В последних шести матчах они одержали две победы, две ничьи и два поражения.

Оман – крепкий середняк, который может испортить настроение любой из команд-соперниц.

Статистика

Саудовская Аравия имеет более сильный состав и более опытную команду. Оман играет сильнее в домашних матчах.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Оман

Ожидается, что матч будет упорным и завершится победой Саудовской Аравии с минимальным счетом. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является победа саудитов со счетом 2:1. Букмекеры предлагают на победу Саудовской Аравии предлагают коэффициент 1.65, на победу Омана дают коэффициент 5.00, а на ничью коэффициент 3.20.

Мы считаем, что наиболее выгодной ставкой является ставка на победу Саудовской Аравии.

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Прогноз на матч Победа Саудовская Аравия
Коэф.: 1.65
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