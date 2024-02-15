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ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
ПСВ Эйндховен - Хераклес прогноз
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Эредивизи Нидерланды 16 фев 2024, 14:00 ПСВ Эйндховен - Хераклес
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Нидерланды, Eindhoven, Philips Stadion
Хераклес Хераклес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.6
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16 февраля свою встречу в 22 туре Эредивизи проведут ПСВ – Хераклес, прогноз на матч этих соперников составлен нашими экспертами.

ПСВ

Текущий чемпионат ПСВ проводит блестяще, у команды 19 побед и все две ничьи, поражений нет, с таким впечатляющим результатом клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков. Шанса на «золотой дубль» нет, так как команда вылетела с национального кубка, но есть еще Лига Чемпионов, там на следующей неделе придется сыграть на своем поле против Боруссии Дортмунд, в рамках первого матча 1/8 финала.

Хераклес

Ничем не выделяется в этом сезоне, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка. В последнем туре удалось одержать важную волевую победу дома над Витессом – 3:2, хотя уступали 0:2 по ходу встречи. Данный успех позволил прервать серию из трех встреч без побед. От Хераклеса многого не ждут, клуб формально является новичком, так как вернулся в элиту после года во второй по силе лиге Нидерландов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В матче первого круга Хераклес играл дома, где остался в меньшинстве в середине первого тайма, ПСВ сполна воспользовался численным преимуществом, одержав победу со счетом 6:0.
  • На своем поле ПСВ беспощаден в чемпионате, клуб выиграл все 10 матчей в родных стенах, забивая в среднем три мяча за игру.
  • Хераклес не впечатляет в гостях, 6 поражения в 10 встречах, также было 2 поражения и столько же ничьих.

ПСВ – Хераклес Прогноз

Похоже, основной вопрос перед этой битвой, с каким счетом выиграет ПСВ, ведь особой интриги не ожидается. Класс хозяев значительно выше, главной проблемой может стать предстоящий матч в Лиге Чемпионов, который будет сложно выбросить из головы. ПСВ без проблем должен брать три очка, хотя здесь возможна ротация состава. Рискнем поставить на тотал больше 3,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.6
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