Прогноз на матч Швеция — Молдова 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Сборные Швеции и Молдовы сыграют в товарищеском матче, используя паузу между матчами отборочного цикла Евро-2024. Встреча состоится 12 октября.

Швеция

В последние годы этак команда показывает не самые впечатляющие результаты в отборе на крупные турниры. Исключением не стал отборочный цикл на чемпионат Европы 2024 года.

Сейчас Швеция сохраняет небольшие шансы на проход дальше, занимая третье место в группе, набрав 6 очков после 5 туров. В последнем матче Швеция потерпела поражение от Австрии со счетом 1:3.

Молдова

В отличие от своих соперников, скромная команда Молдовы удивительно хорошо выступает в отборочном турнире. После 5 туров команда занимает третье место в группе, имея в своем активе 8 очков. В последнем матче Молдова одержала победу над сборной Фарерских островов со счетом 1:0 и она по-прежнему оставляет шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Интересно, что на крупных турнирах эта команда еще ни разу не выступала.

Статистика и прогноз на матч

Сборная Швеции является фаворитом матча, если смотреть на линию букмекерских контор. При этом в последних пяти матчах Швеция одержала три победы. Что касается сборной Молдовы, то она потерпела одно поражение в последних пяти играх.

В последней встрече команд в 2020 году Швеция победила со счетом 1:0. Самое интересное, что Швеция выиграла все восемь предыдущих игр против Молдовы.

Швеция должна победить, так как она превосходит своего соперника. Мне кажется, что команды постараются не тратить много сил на товарищеский матч, а значит я буду ставить на тотал голов менее 3,5.

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