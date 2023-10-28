Прогноз на матч Салернитана — Сампдория 31 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.94 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 1/16 финала Кубка Италии состоится матч между Салернитаной и Сампдорией. Встреча пройдет на Стадио Арекки во вторник, 31 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Салернитана

В новом сезоне после неутешительных результатов Паулу Соузу на посту главного тренера сменил Филиппо Индзаги, но пока не успел поправить положение. Салернитана еще не знает радости побед. В актив можно отнести ничьи с Фрозиноне, Удинезе, Кальяри и Ромой.

В турнирной таблице клуб из Салерно опережает пока лишь Кальяри Клаудио Раньери. Однозначно команде Индзаги придется бороться за сохранение прописки в элите итальянского футбола.

В рамках 1/32 Кубка Италии Салернитана минимально победила Тернану.

Сампдория

Клуб иногда «выстреливал», забираясь в еврокубки. Но чаще, особенно в последнее время, приходилось вести борьбу за выживание, и далеко не всегда успешно. Вот и прошлый сезон был провален, и закончился вылетом с последнего места из Серии А. За 38 матчей популярная команда набрала всего 19 очков. Выводить ее из кризиса поручили Андреа Пирло, хотя тот, при всей легендарности как футболист, тренировал пока мало и не особенно удачно (только по сезону в Ювентусе и Фатих Карагюмрюк). Традиционно после падения в Серию В и состав кардинально обновился, а старт сезона команда провалила.

Сейчас генуэзцы, кажется, потихоньку выходят из кризиса, но покинуть зону вылета в таблице Серии В все еще не могут.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Салернитана на своем поле не побеждает в пяти матчах подряд.

Сампдория победила лишь один раз в последних 10-ти матчах.

Сампдория победила Салернитану в гостях в трех матчах из последних пяти.

Прогноз

Это будет матч команд двух легендарных футболистов Милана — Филиппо Индзаги и Андреа Пирло. Вывеска отличная, а игра, предполагаю, будет результативной. Моя ставка — Тотал Больше 2.5.

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