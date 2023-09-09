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Прогноз на матч Румыния - Косово 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч Румыния - Косово 12 сентября 2023 года
Румыния Румыния
Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Румыния - Косово
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Международные, Bucharest, Национальный стадион
Косово Косово
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Косово не проиграет
Коэф.: 1.93
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12 сентября на "Национальный стадион" (Бухарест) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Румыния встретится с Косово. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Румыния

Сборная была хороша во времена Хаджи и других талантов конца прошлого века. В последнее время ничего подобного повторить и близко не могут. Только на Евро-2016 все-таки пробились, правда, там закончив одной ничьей при паре поражений. Но сейчас им откровенно повезло с жеребьевкой, и в этой группе вполне можно финишировать вторым. Начинали "желтые" неплохо, обыграв пару аутсайдеров, Андорру и Беларусь, весной, и разделив в июне очки с более сильными, Косово и Швейцарией. Нынешнее "окно" началось с важного противостояния с еще одним конкурентом, Израилем. И, сумев открыть счет, в итоге пропустили после перерыва в ответ, в итоге скорее потеряв 2 важнейших очка, чем заработав одно.

Косово

Команда имеет официальный статус менее десятка лет. Но уже смогли хотя бы выиграть группу в дивизионе D Лиги Наций, показав, что она явно сильнее аутсайдеров. С другой стороны, и переоценивать "дарданианцев" не стоит. В прошлом отборе получилось выиграть только 1 матч из 8. В нынешнем тоже не получалось победить, более того, после ничьих с Израилем, Андоррой и Румынией ухитрились проиграть белорусам. Это стало некой последней каплей, и со статусным наставником, Аленом Жирессом, расстались. Пост занял постоянный "и.о.", Глиха. Первым его поединок стал прием главного фаворита пары, Швейцарии. И за счет дубля свого бомбардира, Мурики, вышло разделить очки с "нейтралами". Причем итоговые 2-2 Ведат установил голом аж на четвертой добавленной минуте. Впрочем, этот результат не особенно поднимают шансы побороться за вызол на турнир - нужно выигрывать.

Статистика личных встреч

Июньская нулевая ничья стала первым очным поединком между этими сторонами.

Прогноз

Букмекеры видят в хозяевах фаворита пары. Но им будет сложно играть "первым номером", а у гостей хватает толковых футболистов. Ждем, что Косово не проиграет (коэффициент - 1,93).

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Прогноз на матч Косово не проиграет
Коэф.: 1.93
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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