Прогноз на матч Косово не проиграет Коэф.: 1.93 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

12 сентября на "Национальный стадион" (Бухарест) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Румыния встретится с Косово. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Румыния

Сборная была хороша во времена Хаджи и других талантов конца прошлого века. В последнее время ничего подобного повторить и близко не могут. Только на Евро-2016 все-таки пробились, правда, там закончив одной ничьей при паре поражений. Но сейчас им откровенно повезло с жеребьевкой, и в этой группе вполне можно финишировать вторым. Начинали "желтые" неплохо, обыграв пару аутсайдеров, Андорру и Беларусь, весной, и разделив в июне очки с более сильными, Косово и Швейцарией. Нынешнее "окно" началось с важного противостояния с еще одним конкурентом, Израилем. И, сумев открыть счет, в итоге пропустили после перерыва в ответ, в итоге скорее потеряв 2 важнейших очка, чем заработав одно.

Косово Команда имеет официальный статус менее десятка лет. Но уже смогли хотя бы выиграть группу в дивизионе D Лиги Наций, показав, что она явно сильнее аутсайдеров. С другой стороны, и переоценивать "дарданианцев" не стоит. В прошлом отборе получилось выиграть только 1 матч из 8. В нынешнем тоже не получалось победить, более того, после ничьих с Израилем, Андоррой и Румынией ухитрились проиграть белорусам. Это стало некой последней каплей, и со статусным наставником, Аленом Жирессом, расстались. Пост занял постоянный "и.о.", Глиха. Первым его поединок стал прием главного фаворита пары, Швейцарии. И за счет дубля свого бомбардира, Мурики, вышло разделить очки с "нейтралами". Причем итоговые 2-2 Ведат установил голом аж на четвертой добавленной минуте. Впрочем, этот результат не особенно поднимают шансы побороться за вызол на турнир - нужно выигрывать. Статистика личных встреч Июньская нулевая ничья стала первым очным поединком между этими сторонами. Прогноз Букмекеры видят в хозяевах фаворита пары. Но им будет сложно играть "первым номером", а у гостей хватает толковых футболистов. Ждем, что Косово не проиграет (коэффициент - 1,93).

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