Плимут – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024
В 29-м туре Чемпионшипа Плимут на своем стадионе Хоум Парк сыграет против Вест Бромвича. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
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Плимут
После очень удачного начала сезона на Плимут ожидал небольшой спад. Однако все равно сейчас команда Иана Фостера занимает достаточно высокое 16-е место, а отрыв от зоны вылета составляет 5 очков. “Зеленая армия” не может выиграть в 3 матчах Чемпионшипа подряд. В предыдущем туре Плимут уступил Лидсу 0:2, а до этого была ничья против Ковентри (2:2) и поражение от Сандерленда (1:3).
Вест Бромвич
С 52 очками в активе “дрозды” занимают пятое место и ведут борьбу за то, чтобы играть в плей-офф в конце сезона. Однако таких команд в текущем сезоне очень много. Например, Мидлсбро, который занимает 13-е место, отстает от Вест Бромвича на 8 очков и способен отыграть столько до конца сезона. В предыдущем туре команда Карлоса Корберана уступила Саутгемптону 0:2, а перед этим Вест Бромвич обыграл Кардифф Сити 2:0.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Плимут никогда в истории не обыгрывал Вест Бромвич
В 12-м туре текущего сезона Вест Бромвич и Плимут сыграли 0:0
Всего за историю между этими командами было лишь 7 матчей: 5 побед Вест Бромвича и 2 ничьих
Прогноз на матч Плимут – Вест Бромвич
Плимут в текущем сезоне Чемпионшипа имеет шестую лучшую атаку – 51 гол, но подводит оборона с 54 пропущенными мячами. Вероятность того, что в этой игре забьют обе команды очень высока. На это и сделаю свою ставку.
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