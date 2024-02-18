Плимут – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 29-м туре Чемпионшипа Плимут на своем стадионе Хоум Парк сыграет против Вест Бромвича. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Плимут

После очень удачного начала сезона на Плимут ожидал небольшой спад. Однако все равно сейчас команда Иана Фостера занимает достаточно высокое 16-е место, а отрыв от зоны вылета составляет 5 очков. “Зеленая армия” не может выиграть в 3 матчах Чемпионшипа подряд. В предыдущем туре Плимут уступил Лидсу 0:2, а до этого была ничья против Ковентри (2:2) и поражение от Сандерленда (1:3).

Вест Бромвич

С 52 очками в активе “дрозды” занимают пятое место и ведут борьбу за то, чтобы играть в плей-офф в конце сезона. Однако таких команд в текущем сезоне очень много. Например, Мидлсбро, который занимает 13-е место, отстает от Вест Бромвича на 8 очков и способен отыграть столько до конца сезона. В предыдущем туре команда Карлоса Корберана уступила Саутгемптону 0:2, а перед этим Вест Бромвич обыграл Кардифф Сити 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Плимут никогда в истории не обыгрывал Вест Бромвич

В 12-м туре текущего сезона Вест Бромвич и Плимут сыграли 0:0

Всего за историю между этими командами было лишь 7 матчей: 5 побед Вест Бромвича и 2 ничьих

Прогноз на матч Плимут – Вест Бромвич

Плимут в текущем сезоне Чемпионшипа имеет шестую лучшую атаку – 51 гол, но подводит оборона с 54 пропущенными мячами. Вероятность того, что в этой игре забьют обе команды очень высока. На это и сделаю свою ставку.

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