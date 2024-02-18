EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Плимут – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Плимут – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Плимут - Вест Бромвич прогноз
Плимут Плимут
Чемпионшип Англия 20 фев 2024, 14:45 Плимут - Вест Бромвич
-
- : -
Англия, Plymouth, Home Park
Вест Бромвич Вест Бромвич
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В 29-м туре Чемпионшипа Плимут на своем стадионе Хоум Парк сыграет против Вест Бромвича. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Плимут

После очень удачного начала сезона на Плимут ожидал небольшой спад. Однако все равно сейчас команда Иана Фостера занимает достаточно высокое 16-е место, а отрыв от зоны вылета составляет 5 очков. “Зеленая армия” не может выиграть в 3 матчах Чемпионшипа подряд. В предыдущем туре Плимут уступил Лидсу 0:2, а до этого была ничья против Ковентри (2:2) и поражение от Сандерленда (1:3).

Вест Бромвич

С 52 очками в активе “дрозды” занимают пятое место и ведут борьбу за то, чтобы играть в плей-офф в конце сезона. Однако таких команд в текущем сезоне очень много. Например, Мидлсбро, который занимает 13-е место, отстает от Вест Бромвича на 8 очков и способен отыграть столько до конца сезона. В предыдущем туре команда Карлоса Корберана уступила Саутгемптону 0:2, а перед этим Вест Бромвич обыграл Кардифф Сити 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Плимут никогда в истории не обыгрывал Вест Бромвич

В 12-м туре текущего сезона Вест Бромвич и Плимут сыграли 0:0

Всего за историю между этими командами было лишь 7 матчей: 5 побед Вест Бромвича и 2 ничьих

Прогноз на матч Плимут – Вест Бромвич

Плимут в текущем сезоне Чемпионшипа имеет шестую лучшую атаку – 51 гол, но подводит оборона с 54 пропущенными мячами. Вероятность того, что в этой игре забьют обе команды очень высока. На это и сделаю свою ставку.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Аль-Нахда - Аль-Риффа прогноз Кубок АФК 19 фев 2024, 11:00 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Аль-Нахда Коэф.: 1.71 Аль-Риффа Рекомендуем MelBet
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор прогноз Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Истанбул Башакшехир Коэф.: 1.7 Кайсериспор Сделать ставку MelBet
Бешикташ - Коньяспор прогноз Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Бешикташ Коэф.: 1.53 Коньяспор Сделать ставку MelBet
Бостон Брюинз - Даллас Старз прогноз НХЛ 19 фев 2024, 13:00 Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Бостон Брюинз Коэф.: 1.66 Даллас Старз Рекомендуем MelBet
Маккаби Нетанья - Маккаби Тель-Авив прогноз Премьер-лига Израиль 19 фев 2024, 13:00 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Маккаби Нетанья Коэф.: 1.61 Маккаби Тель-Авив Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:11 У тен Хага появился топ-бомбардир? Видео голов и обзор матча Лутон — МЮ — 1:2 Новости футбола Сегодня, 17:03 Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала Новости футбола Сегодня, 17:00 Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля Новости футбола Сегодня, 16:55 Милан в драматичном матче проиграл Монце и упустил шанс опередить Ювентус в таблице Серии А Новости футбола Сегодня, 16:16 Бывший лидер Кристал Пэлас может вернуться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:06 "Это не Бавария". Нойер жестко прокомментировал очередное поражение мюнхенской команды Новости футбола Сегодня, 15:43 Основной вратарь настроен покинуть Рому по окончании сезона Новости футбола Сегодня, 15:33 Хочу продолжать помогать команде. Хойлунд поделился секретом своей результативности Новости футбола Сегодня, 15:08 Владелец Милана готов инвестировать в летние трансферы порядка 100 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 15:02 Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда
Прогнозы на спорт
Футбол 19 фев 2024 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Хоккей 19 фев 2024 Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Хоккей 19 фев 2024 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года