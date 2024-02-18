Ипсвич – Ротерхэм прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун Коэф.: 1.23 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Посреди недели состоятся перенесенные матчи 29 тура Чемпионшипа. В одном из таких, Ипсвич на своем поле сыграет против Ротерхэма. Игра состоится во вторник, 20 февраля, и начнется в 20:45 по центральноевропейскому времени.

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Ипсвич

Коллектив из верхней части турнирной таблицы Чемпионшипа. Сейчас в их активе 66 очков после 32 туров, как раз эта игра у них еще в запасе. В случае победы, они сравняются по очкам со второй командой Чемпионшипа. В пяти предыдущих играх Ипсвич одержал две победы, ничью и дважды проиграл. В крайнем матче они на выезде обыграли Суонси 2:1.

Ротерхэм

Аутсайдер нынешнего сезона Чемпионшипа, сейчас Ротерхэм имеет всего 19 очков после 32 матчей и занимает последнее место в турнирной таблице. В крайних пяти матчах они четыре раза проиграли и раз сыграли вничью, в последней игре проиграли Уотфорду 0:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне команды уже проводили матч в 12 туре Чемпионшипа, тогда Ипсвич и Ротерхэм разошлись миром.

Ротерхэм не может выиграть уже девять матчей подряд. За это время - три ничьи и шесть поражений.

Ипсвич три матча к ряду не проигрывает - две победы и ничья.

Прогноз на матч Ипсвич – Ротерхэм

Матч команд из разных частей турнирной таблицы. Ипсвич ведет борьбу за высшие места, а Ротерхэм, такое впечатление, что потерял уже все шансы на то, чтобы остаться в Чемпионшипе. По моему мнению, Ипсвич захочет продолжить беспроигрышную серию, поэтому поставлю именно на это. Победа Ипсвича за 1,23.

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