Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

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В пятницу на Кубках Азии и Африки будет перерыв, хотя это можно заменить некоторыми играми топ-лиг и кубковыми встречами в Англии. Программу 22 тура Ла Лиге откроют Альмерия – Алавес, прогноз на матч этих соперников опубликован на нашем ресурсе.

Альмерия

Позади уже 21 тур, а Альмерия и дальше ни разу не побеждала, поэтому и идет последней в турнирной таблице. Отставание от проходной 16-й строчки составляет 10 очков, поэтому в камбэк верится с трудом. В последнем туре у команды откровенно отобрали очки против Реала, из-за спорных решений судей, выигрывая 2:0, Альмерия уступила 2:3, пропустив решающий мяч на 90+9 минуте. Перед этим клуб выдал еще один хороший матч дома против еще одного лидера Жироны, но дожать соперника не удалось – 0:0.

Алавес

У Алавеса дела явно лучше, чем у предстоящего успеха, благодаря 7 набранным очкам в трех играх, команда закрепилась в середине турнирной таблицы, занимая 12-ю позицию, отрыв от опасной зоны вырос до 8 очков. В последнем туре команда обыграла на своем поле Кадис со счетом 1:0, единственный мяч был забит с пенальти. Учитывая последние результаты Алавес явно на ходу, шансы остаться в элите значительно возросли.

История очных противостояний

В матче первого круга Алавес дома владел значительным преимуществом, в итоге удалось одержать заслуженную победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Альмерия – Алавес

Такой матч не сильно подходит для ставок из-за своей непредсказуемости, букмекеры в этой паре не выделили фаворита. Теоретически, не должно быть много голов, хотя и в этом нет твердой уверенности. Обратим на тот факт, что Альмерия неплохо смотрелась в игровом плане против сильных соперников в последних матчах, по этой причине мы рискнем поставить на успех хозяев с нулевой форой голов.

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