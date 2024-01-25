EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Альмерия - Алавес прогноз
Альмерия Альмерия
Ла Лига Испания 26 янв 2024, 15:00 Альмерия - Алавес
-
- : -
Испания, Almeria, Estadio Mediterraneo
Алавес Алавес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.87
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В пятницу на Кубках Азии и Африки будет перерыв, хотя это можно заменить некоторыми играми топ-лиг и кубковыми встречами в Англии. Программу 22 тура Ла Лиге откроют Альмерия – Алавес, прогноз на матч этих соперников опубликован на нашем ресурсе.

Альмерия

Позади уже 21 тур, а Альмерия и дальше ни разу не побеждала, поэтому и идет последней в турнирной таблице. Отставание от проходной 16-й строчки составляет 10 очков, поэтому в камбэк верится с трудом. В последнем туре у команды откровенно отобрали очки против Реала, из-за спорных решений судей, выигрывая 2:0, Альмерия уступила 2:3, пропустив решающий мяч на 90+9 минуте. Перед этим клуб выдал еще один хороший матч дома против еще одного лидера Жироны, но дожать соперника не удалось – 0:0.

Алавес

У Алавеса дела явно лучше, чем у предстоящего успеха, благодаря 7 набранным очкам в трех играх, команда закрепилась в середине турнирной таблицы, занимая 12-ю позицию, отрыв от опасной зоны вырос до 8 очков. В последнем туре команда обыграла на своем поле Кадис со счетом 1:0, единственный мяч был забит с пенальти. Учитывая последние результаты Алавес явно на ходу, шансы остаться в элите значительно возросли.

История очных противостояний

В матче первого круга Алавес дома владел значительным преимуществом, в итоге удалось одержать заслуженную победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Альмерия – Алавес

Такой матч не сильно подходит для ставок из-за своей непредсказуемости, букмекеры в этой паре не выделили фаворита. Теоретически, не должно быть много голов, хотя и в этом нет твердой уверенности. Обратим на тот факт, что Альмерия неплохо смотрелась в игровом плане против сильных соперников в последних матчах, по этой причине мы рискнем поставить на успех хозяев с нулевой форой голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.87
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Саудовская Аравия - Таиланд прогноз Кубок Азии Сегодня, 10:00 Саудовская Аравия – Таиланд прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Саудовская Аравия Коэф.: 1.65 Таиланд Рекомендуем 1хБет
Киргизия - Оман прогноз Кубок Азии Сегодня, 10:00 Киргизстан – Оман прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Киргизия Коэф.: 1.64 Оман Сделать ставку 1хБет
Фенербахче - Виртус Болонья прогноз Евролига Сегодня, 12:45 Фенербахче – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Фенербахче Коэф.: 1.71 Виртус Болонья Сделать ставку 1хБет
Реал Мадрид - Олимпиакос прогноз Евролига Сегодня, 14:45 Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Коэф.: 1.66 Рекомендуем 1хБет
Борнмут - Суонси прогноз Кубок Англии Сегодня, 14:45 Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Борнмут Коэф.: 1.84 Суонси Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:11 Только пять сборных выходили в плей-офф КАН без побед в группе Новости футбола Сегодня, 09:10 Гвардиола выразился об аренде Филлпса в Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 09:06 Драматичная развязка. Бахрейн финишировал на первом месте Группы Е Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 08:52 Почеттино прокомментировал трансферные новости вокруг Челси Новости футбола Сегодня, 08:35 ПСЖ объявил о трансфере бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 08:01 Сборную Алжира может возглавить двухкратный победитель Кубка африканских наций Новости тенниса Сегодня, 07:55 Китайская теннисистка вышла в финал Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:28 Официально. Манчестер Сити огласил о подписании аргентинского полузащитника Новости футбола Сегодня, 07:16 Рэтклифф намерен устроить чистку состава. Известно, кому в Манчестер Юнайтед укажут на дверь Новости футбола Сегодня, 07:00 Cнова возглавил сборную. Дик Адвокат вернулся к работе
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Саудовская Аравия – Таиланд прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Киргизстан – Оман прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол Сегодня Фенербахче – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетико Мадрид – Севилья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Хоккей Сегодня Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Хоккей Сегодня Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Баскетбол Сегодня Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол 26 янв 2024 Мельбурн Виктори – Сидней прогноз и ставки на матч 26 января 2024