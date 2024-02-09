Алавес – Вильярреал прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

10 февраля свою встречу в рамках Примеры проведут Алавес – Вильярреал, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Алавес

Баскский клуб быстро вернулся в Примеру, отыграв в Сегундо один сезон после вылета. Сейчас команда комфортно себя чувствует в элите, занимая 11-ю строчку, проблем сохранением прописки не должно возникнуть, так как отрыв от опасной зоны составляет 9 очков. В последнем туре команда уступила дома Барселоне – 1:3, прервав приятную серию из трех побед подряд. Алавес играет в силу крепкого середняка и способен дать бой любому сопернику.

Вильярреал

«Желтая субмарина» проводит один из худших сезонов за последние годы, команда занимает только 14-ю строчку, поэтому о еврокубках нет даже речи. В последнем туре Вильярреал владел преимуществом дома против одного из аутсайдеров Кадиса, но дожать соперника не удалось – 0:0. Прогресс в результатах есть, команда не проигрывает в трех играх кряду, набрав 5 очков за данный период. Отрыв от опасной зоны составляет 7 очков, проблем с сохранением прописки не должно возникнуть.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга прошла на встречных курсах, команды не смогли определить победителя – 1:2.

В последних десяти очных встречах соперники обязательно обменивались забитыми мячами.

У Алавеса дома в этом сезоне 5 побед, столько же поражений и одна ничья.

Алавес – Вильярреал Прогноз

Небольшими фаворитами, по мнению букмекеров, считаются хозяева, хотя это классический случай игры на три результата. Команды являются прямыми конкурентами, так как их отделяет всего два очка в турнирной таблице, соперники подойдут к этой битве в неплохой форме. На этот раз мы поверим статистике, взяв ставку на обмен забитыми мячами.

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