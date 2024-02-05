Звезда Реала сможет сыграть в ключевом матче сезона против Жироны

Стала известна степень травмы плеча звезды Реала Винисиуса Жуниора, из-за которой он пропустил вчерашний матч против Атлетико (1:1).

Как сообщает Cadena SER, повреждение бразильца оказалось несерьезным. Его участию в важнейшем матче Ла Лиги против Жироны ничего не угрожает.

Винисиус попал в стартовый состав на дерби с Атлетико, но на разминке почувствовал дискомфорт в плече, и вместо него вышел Браим Диас, который открыл счет в игре.

В 20 матчах текущего сезона на счету Винисиуса 11 голов и 5 ассистов.

Матч Реал – Жирона состоится в субботу, 10 февраля. Реал лидирует в Ла Лиге, опережая Жирону лишь на 2 очка.