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Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 09:42
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open Фото: https://twitter.com/AustralianOpen

Прошел заключительный четвертьфинальный матч на Australian Open. Александр Зверев (шестая ракетка мира) встретился с Алькарасом Гарсией (вторая ракетка мира).

В первом сете довольно неожиданно немецкий теннисист очень уверенно разобрался с соперником - 6:1. Во втором сете испанский теннисист пытался навязать борьбу, но также уступил со счетом 3:6.

Алькарас Гарсия таки смог, не без проблем, забрать третий сет - 6:6 общий и 7:2 после тай-брейка. Однако, перевести игру в пятый сет он не смог. Александер Зверев забрал четвертый сет 6:4 и стал заключительным участником полуфиналов.

Александер Зверев - Алькарас Гарсия - 6:1, 6:3, 6:6 (2:7), 6:4

Напомним, что в 1/2 финала пробились: Новак Джокович, Янник Зиннер и Даниил Медведев, который переиграл поляка Хуберта Хуркача в пяти сетах.

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