Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open
Прошел заключительный четвертьфинальный матч на Australian Open. Александр Зверев (шестая ракетка мира) встретился с Алькарасом Гарсией (вторая ракетка мира).
В первом сете довольно неожиданно немецкий теннисист очень уверенно разобрался с соперником - 6:1. Во втором сете испанский теннисист пытался навязать борьбу, но также уступил со счетом 3:6.
Алькарас Гарсия таки смог, не без проблем, забрать третий сет - 6:6 общий и 7:2 после тай-брейка. Однако, перевести игру в пятый сет он не смог. Александер Зверев забрал четвертый сет 6:4 и стал заключительным участником полуфиналов.
Александер Зверев - Алькарас Гарсия - 6:1, 6:3, 6:6 (2:7), 6:4
Напомним, что в 1/2 финала пробились: Новак Джокович, Янник Зиннер и Даниил Медведев, который переиграл поляка Хуберта Хуркача в пяти сетах.