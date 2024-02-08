Защитник Жироны мечтает вернуться в Реал Мадрид

Левый защитник Жироны Мигель Гутьеррес хотел бы снова выступать за мадридский Реал, сообщает Relevo.

Гутьеррес проводит очень сильный сезон в составе самой сенсационной команды Европы, чем привлек внимание Манчестер Сити, Баварии, Челси и Арсенала. Однако сам 22-летний испанец на данном этапе готов рассмотреть только вариант с Реалом.

22-летний испанец – воспитанник Реала. Он перешел в Жирону летом 2022 года за 4 миллиона евро, но Реал сохранил за собой право первоочередного выкупа.

Приобретение нового левого защитника является для Реала приоритетом на лето. Клуб доволен прогрессом Франа Гарсии, но хотел бы расстаться с Ферланом Менди. Кроме Гутьерреса, бланкос связывают с левым защитником Баварии Альфонсо Дэвисом.

В текущем сезоне на счету Гутьерреса 1 гол и 3 ассиста в 22 матчах Ла Лиги.

Ранее молодой защитник сыграл 10 матчей за Реал и отличился 2 голевыми передачами.