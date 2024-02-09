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Ювентус имеет сложности с новым контрактом с игроком. Этим может воспользоваться немецкий гранд

Новости футбола Сегодня, 11:20
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Ювентус имеет сложности с новым контрактом с игроком. Этим может воспользоваться немецкий гранд Ювентус имеет сложности с новым контрактом с игроком. Этим может воспользоваться немецкий гранд

Ювентус всё время заявляет о своём желании сохранить полузащитника Адриана Рабьо, но пока соглашение не было достигнуто. К этой ситуации присматриваются другие клубы.

Как сообщает Кристиан Фальк, мюнхенская Бавария проявляет интерес к французскому полузащитнику.

Томас Тухель уже несколько месяцев назад хотел усилить полузащиту, и хотя Жоау Палхинья был близок к трансферу, в итоге ничего не вышло.

В январское окно баварцы вновь попытались реализовать эту цель, но опять же никого подписать не удалось.

Все указывает на то, что вторая команда Бундеслиги вступит в летнее трансферное окно с той же идеей.

Фальк сообщил, что Палхинья все еще находится на прицеле Звезды Юга. Кроме того, на него претендуют Мартин Зубименди из Реал Сосьедад, Федерико Редондо из Аргентинос Хуниорс, а также вышеупомянутый Рабьо.

В этом сезоне левоногий полузащитник, контракт с Ювентусом которого истекает летом 2024 года, провел 20 матчей и украсил их тремя голами и тремя результативными передачами.

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