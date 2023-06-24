Туринский “Ювентус” близок к продлению контракта с полузащитником сборной Франции Адриеном Рабьо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2024 года. Нынешний контракт истекает 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что услуги француза предложили “Барселоны”, а также им интересовались английские клубы.

В завершившемся сезоне 28-летний Рабьо провел за “Ювентус” 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.