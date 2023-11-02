Юта - Орландо, Филадельфия - Торонто и другие: анонс матчей НБА

Ночью с четверга, 2 ноября, на пятницу, 3 ноября, в НБА состоятся четыре матча. Из интересных событий стоит отметить, что Юта сыграет с Орландо, а Филадельфия примет Торонто.

Издание Daily Sport подготовило для вас полное расписание игрового дня в НБА. Следует отметить, что время указано по центрально европейскому времени.