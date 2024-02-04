"Все выглядит плохо". Тен Хаг рассказал о травме защитника Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес получил травму в сегодняшнем матче против Вест Хэма в АПЛ. Аргентинец вынужден был досрочно покинуть поле на 71-й минуте, уступив свою позицию Рафаэлю Варану.

По горячим следам прокомментировал повреждение защитника главный тренер Красных дьяволов Эрик тен Хаг.

"Травма Лисандро Мартинеса не выглядит хорошо. Ему очень плохо, мы желаем ему всего наилучшего. Это очень плохо для него и для команды», — рассказал тен Хаг после матча.

В текущем сезоне Мартинес сыграл только 10 матчей во всех турнирах (одна голевая передача). Большую часть сезона защитник пропустил из-за травмы колена.

Манчестер Юнайтед разгромил Вест Хэм со счетом 3:0 благодаря дублю Гарначо и точному удару Хойлунда.