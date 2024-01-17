Вингер Наполи сделал выбор между продлением контракта с клубом и Саудовской Аравией

Вингер Наполи Маттео Политано решил продлить контракт с неаполитанским клубом и отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 17 января состоялась встреча игрока с руководством Наполи, в ходе которой стороны договорились о новом трехлетнем контракте с увеличением оклада.

В услугах опытного вингера был заинтересован саудовский Аль-Шабаб. Клуб сделал предложение Наполи в размере 12 миллионов евро, но получил отказ.

30-летний Политано выступает за неаполитанцев с 2020 года. Сперва итальянец ходил в аренду, а в 2021 году “голубые” выкупили его контракт за 21 миллион евро.

В текущем сезоне на счету опытного футболиста семь точных ударов и пять результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что Наполи решил наказать своего полузащитника, который отказался продлевать контракт с клубом.