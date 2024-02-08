Усик признался, что полюбил Фьюри еще больше после переноса боя

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что начал “любить” обладателя пояса WBC в этой весовой категории Тайсона Фьюри еще больше, чем до переноса их боя.

«Конечно, еще больше. Почему? Потому что это человек, у которого мой четвертый пояс. Это человек, который очень помог мне прославиться. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, [людей, которые] не друзья, знакомых, всех людей. Здорово, когда ты вежливый, а не грубый", - цитирует Усика Sky Sports.

Изначально объединительный бой в супертяжелом весе планировался на 17 февраля, но Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас назвал Фьюри трусом. “Цыганский король” очень бурно отреагировал на это заявление.