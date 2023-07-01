Украинский клуб все еще не получил денег за Мудрика

Президент черниговской “Десны” Владимир Левин подтвердил, что его клуб все еще не получил деньги за трансфер Михаила Мудрика в “Челси”.

По его словам, сложности для клуба создала новая система TMS-менеджера и FIFA Clearing House SAS.

Речь идет о сложной верификации и изменениях требований к документам.

“Клуб будет бороться до конца, чтобы доказать свои права и получить вознаграждение за работу с игроком”, - сказал он.