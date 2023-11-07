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UFC 298. Волкановский и Топурия проведут бой в феврале

Новости MMA Вчера, 12:09
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
UFC 298. Волкановский и Топурия проведут бой в феврале Фото: https://www.instagram.com/alexvolkanovski/

UFC 298. Алекс Волкановски и Илья Топурия проведут бой в феврале, об этом объявил президент UFC Дейна Уайт.

Чемпион UFC в легком весе Алекс Волкановски и Илья Топурия сразятся в главном событии турнира UFC 298, который пройдет в феврале. Точная дата мероприятия пока неизвестна. Кроме того, ранее сообщалось, что бой станет главным событием UFC 297 в январе.

С 13 победами и всего одним поражением в своем активе, Волкановски привлек внимание крупнейшей организации смешанных боевых искусств в мире - Ultimate Fighting Championship, и в 2016 году он подписал с ней долгосрочный контракт. Он дебютировал в октагоне UFC в ноябре, одержав технический нокаут над Юсуке Касуя. Этот бой проводился в легком весе, но на пресс-конференции после боя боец объявил, что планирует перейти в полутяжелую весовую категорию для следующих поединков.

В мае 2019 года Волкановски одоговорным решением судей победил бывшего чемпиона организации Жозе Альду, благодаря чему поднялся на вершину рейтинга легкого веса. В настоящее время он возвращается после поражения от чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева. Махачев нокаутировал Алекса на UFC 294.

11 октября 2020 года на коротком уведомлении дебютировал в организации на турнире UFC Fight Night: Мораес против Сендхегена в Абу-Даби, заменив корейца Чой Сон У в бою против Юссефа Залала. Топурия одержал победу одноголосным решением судей над марокканцем. 5 декабря 2020 Илья одержал свою первую досрочную победу в UFC, нокаутировав соперника за 2 минуты и 38 секунд.

Последний бой Топурия состоялся в июле. Он одержал победу над Джошем Эмметтом одноголосным решением судей.

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