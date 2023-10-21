UFC 294. Легендарный Камару Усман проиграл третий бой подряд

Нигерийский боец Камару Усман проиграл Хамзату Чимаеву в среднем весе.

Бой продолжался все три раунда. В первом из них преимущество Чимаева было ощутимым: он практически весь раунд просидел на спине своего оппонента. Однако в двух последующих раундах всё было не так однозначно. Похоже, за счет первого раунда два из трех арбитров отдали предпочтение Чимаеву: 29:27, 29:27, 28:28.

Для легендарного Камару Усмана это поражение стало третьим подряд. Перед этим он дважды проигрывал Леону Эдвардсу в битве за титул. Последняя победа нигерийца состоялась практически два года назад: в ноябре 2021 года.

Стоит отметить, что Усман ради этого боя сменил весовую категорию и получил предложение побиться с Чимаевым только за 10 дней до выхода в октагон. Это связано с травмой Паулу Косты, который должен был противостоять Чимаеву.

Ранее мы сообщали, что бой между Анклаевым и Уокером завершился скандалом: доктор и рефери отказались продолжить поединок.