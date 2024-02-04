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Тренер Марселя заплатил вымогателям 3000 евро. Скандал в Италии вокруг Гаттузо

Новости футбола 04 фев 2024, 07:11
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Тренер Марселя заплатил вымогателям 3000 евро. Скандал в Италии вокруг Гаттузо ФОТО: VALERY HACHE

Семья главного тренера Марселя Дженнаро Гаттузо в последние недели предположительно столкнулась с вымогательством со стороны Ндрангеты, калабрийской организованной преступной группировки.

Как удалось узнать журналистам, к итальянским властям за помощью обратился отец тренера Марселя Франческо Гаттузо, который планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого мужчина разработал проект, под реализацию которого получил финансирование в размере 80 тысяч евро. Ндрангета якобы требовала деньги и пыталась оказать давление на Франческо Гаттузо, дважды поджигая машину его дочери Иды Эльвиры Гаттузо, сестры Дженнаро, в октябре, а затем в декабре минувшего года.

После того, как Франческо Гаттузо подал заявление в полицию по поводу поджогов автомобиля, началось расследование, включавшее прослушивание телефонных разговоров. На одном из них, согласно данным, опубликованным в субботу газетой Il Fatto Quotidiano, сестра Гаттузо разговаривает с другом и указывает, что ее брат заплатил вымогателям заявленную сумму, а именно 3 тысячи евро.

Расследование привело к аресту двух мужчин, связанных с Ндрангетой.

Сам Дженнаро Гаттузо отказался комментировать для СМИ информацию о том, что он заплатил деньги вымогателям.

Гаттузо является тренером французского Марселя. Он возглавил команду в сентябре 2023 года.

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