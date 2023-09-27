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Марсель назначил Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера

Новости футбола Сегодня, 14:24
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Марсель назначил Дженаро Гаттузо на должность главного тренера Фото: https://www.om.fr/fr

Олимпик Марсель определился с главным тренером для своей команды, им стал итальянец Дженнаро Гаттузо, сообщили на официальном сайте.

Руководство французского клуба рассматривало две кандидатуры на эту работу и отдало предпочтение итальянскому специалисту перед бывшим тренером ПСЖ Кристофом Гальтье. Провансальцы не стали объявлять сроки и условия контракта нового тренера.

В начале сентября Гаттузо едва не присоединился к конкуренту Марселя - Лиону. Однак негативная реакция на потенциальное назначение, как внутри клуба, так и среди болельщиков, заставила владельца клуба Джона Текстора остановить свой выбор на Фабио Гроссо.

Гаттузо стал первым с 1958 года итальянским тренером, возглавившим Марсель. Ранее он тренировал Сьон, Палермо, УФА, Пизу, Милан, Наполи и Валенсию. Как игрок, Дженнаро является легендой Милана, с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов. В качестве тренера Гаттузо выиграл Кубок Италии в 2020 году с Наполи.

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Марсель Лига 1 Франция
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