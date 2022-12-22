Топ-новости дня: 22 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 декабря.

В матче Кубка английской лиги “Манчестер Сити” победил “Ливерпуль”.

В матче Кубка Испании “Атлетико” переиграл клуб Сегунды В.

Состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских клубов. “Ювентус” справился с хорватами, “Рома” разгромила голландцев, “Интер" выиграл у клуба Серии В.

Португалец Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию и может перейти в “Аль-Наср”.

"Реал" готов заплатить за защитника сборной Хорватии 90 миллионов.

"Интер" установил огромную цену на Лаутаро Мартинеса.

Сборная Португалии определила фаворита на пост главного тренера.

Аргентинец Лионель Месси согласился остаться в ПСЖ.

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