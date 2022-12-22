На подписание контракта? Роналду прилетел в Саудовскую Аравию

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду накануне отправился в Саудовскую Аравию.

Как пишет Foot Mercato, португальца заметили в городе Эр-Рияд, где базируется местный клуб “Аль-Насср”.

Источник заверяет, что в ближайшее время португалец контракт с арабской командой сроком на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон.

Напомним, что осенью Роналду покинул “МЮ”, за который успел сыграть в этом сезоне 16 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.