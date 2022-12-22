Сборная Португалии определила фаворита на пост главного тренера

Главный тренер “Ромы" Жозе Моуринью является фаворитом в борьбе за пост наставника сборной Португалии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в Федерации футбола Португалии намерены убедить специалиста возглавить национальную сборную. Проблемой может стать позиция “Ромы”, которая выступает против совмещения постов. В этом случае португальцам придется платить компенсацию за тренера, так как его контракт с римлянами истекает летом 2024 года.

Напомним, что сборная Португалии осталась без тренера после увольнения Фернанду Сантуша.

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