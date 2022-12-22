"Интер" установил огромную цену на Лаутаро
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен
Миланский “Интер” готов продать аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. Продажа форварда может помочь клуб поправить финансовые дела.
В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за “Интер” и сборную Аргентины 28 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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