"Интер" установил огромную цену на Лаутаро

Миланский “Интер” готов продать аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. Продажа форварда может помочь клуб поправить финансовые дела.

В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за “Интер” и сборную Аргентины 28 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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