"Интер" не без труда победил клуб Серии В

“Интер” в товарищеском матче обыграл “Реджину” из Серии В со счетом 2:0.

Победу миланский клуб добыл в концовке встречи благодаря голам Эдина Джеко и Ромелу Лукаку.

“Реджина” Италия – “Интер” Италия - 0:2 (0:0)

Голы: Джеко, 80 - 0:1, Лукаку, 87 - 0:2

“Интер”: Онана (Кордац, 74), Белланова (Аслани, 75), Ачерби, Шкриньяр (Гозенс, 66), Бастони (Дармиан, 66), Димарко, Мхитарян (Гальярдини, 66), Чалханоглу, Барелла (де Врей, 75), Джеко, Лукаку.

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