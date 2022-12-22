"Реал" готов заплатить за защитника сборной Хорватии 90 миллионов

Защитник “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может стать игроком “Реала”.

Как пишет Marca, мадридский клуб понравился скаутам испанского клуба еще по игре в загребском “Динамо”.

Позже его выступления в Германии убедили “сливочных”, что он может стать одним из лучших центральных защитников в мире.

До этого в СМИ писали, что чемпион Испании уже якобы сделал немецкому клубу предложение о трансфере на сумму 90 миллионов евро.