"Манчестер Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги “Манчестер Сити” обыграл “Ливерпуль” со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

Победу “горожанам” принесли голы Эрлинга Холанда, Рияда Мареза и Натана Аке. У мерсисайдцев отличились Фабиу Карвалью и Мохамед Салах.

“Манчестер Сити” – “Ливерпуль” - 3:2 (1:1)

Голы: Холанд, 10 - 1:0, Карвалью, 20 - 1:1, Марез, 47 - 2:1, Салах, 48 - 2:2, Аке, 58 - 3:2

“Манчестер Сити”: Ортега, Льюис, Лапорт, Аканджи (Стоунз, 61), Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 88), де Брюйне, Родри, Палмер (Грилиш, 73), Марез, Холанд (Фоден, 73).

“Ливерпуль”: Келлехер, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 46), Тиаго Алькантара (Кейта, 70), Эллиотт (Хендерсон, 57), Милнер (Филлипс, 38), Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46), Салах, Нуньес.

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