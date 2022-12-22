Месси согласился остаться в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист дал принципиальное согласие остаться в парижском клубе. Через некоторое время стороны проведут новую встречу, на которой обсудят зарплату и срок длительности контракта.

Стоит отметить, что Месси не получал предложение от “Интер Майами” и не вел переговоров с “Барселоной”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт клубом действует до лета 2023 года.

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