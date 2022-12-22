"Атлетико" обыграл клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

В матче 2-го раунда Кубка Испании “Атлетико" на выезде обыграл “Арентейро” из Сегунды В.

Победу мадридскому клубу принесли дубль Феррейры Карраско и гол Пабло Барриоса. У хозяев отличился Алонсо Родригес.

“Арентейро” – “Атлетико” - 1:3 (1:1)

Голы: Алонсо Родригес, 42 - 1:0, Карраско, 45 (с пенальти) - 1:1, Барриос, 76 - 1:2, Карраско, 90 - 1:3

“Атлетико”: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Рейнилду, 69), Льоренте, Карраско, Коке (Морено, 69), Витцель, Барриос, Лемар (Кондогбиа, 81), Мората.

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