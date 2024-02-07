Тен Хаг будет иметь меньше влияния, если он останется в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед пока не намерен увольнять главного тренера команды Эрика тен Хага, но с лета нидерландец будет иметь меньше влияния на политику клуба.

По сообщению Metro, тен Хаг будет в меньшей степени влиять на трансферную стратегию Манчестер Юнайтед, если он останется в клубе этим летом.

Добавляется, что ныне нидерландец имеет право вето на трансферные цели «манкунианцев» и в основном приглашает в клуб своих бывших подопечных или игроков из чемпионата Нидерландов.

Так, Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Андре Онана и Антони выступали под началом тен Хага до перехода в клуб, а Мэйсон Маунт, Тирелл Маласия, Воут Вегхорст и Софьян Амрабат играли в Эредивизие.

Впредь же новые боссы Манчестер Юнайтед планируют уменьшить влияние тен Хага на трансферы и перейти к «модели, основанной на данных». Уже известные две первые трансферные цели: Джаррад Брантвейт из Эвертона и Майкл Олисе из Кристал Пэласа.