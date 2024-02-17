Такого Гвардиолу вы еще не видели. Тренер Ман Сити был разъярён после пропущенного от Челси гола

Матч против Челси складывается для Манчестер Сити очень тяжело. Первый тайм матча на Этихад Стэдиум сенсационно завершился в пользу “синих”, которые забили гол ближе к перерыву.

По иронии судьбы, результативным ударом отличился бывший игрок Ман Сити — Рахим Стерлинг. 29-летний форвард красиво избавился от опеки и пробил под штангу ворот Манчестер Сити.

Этот эпизод очень сильно разозлил экспрессивного тренера “горожан” Хосепа Гвардиолу. Испанец, похоже, потратил больше сил на экспрессивную реакцию, чем за весь первый тайм.

There’s just something so satisfying about watching Guardiola lose it 🤣 pic.twitter.com/5uM4cBtAqq — Le African Gooner (@leafricangooner) February 17, 2024

Напомним, что Манчестер Сити ведет борьбу с Ливерпулем и Арсеналом за чемпионство. Перед началом тура “горожане” отставали от мерсисайдцев на два очка, но имели на один матч меньше. С “канонирами” у Сити был паритет по очкам.