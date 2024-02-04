Самая брутальная команда. Ливерпуль лидирует в АПЛ по сомнительному показателю
В субботу, 4 февраля, Ливерпуль проиграл Арсеналу (1:3) в центральном матче 23-го тура АПЛ.
Во втором тайме футболист Красных Ибраима Конате получил два предупреждения и был удален с поля.
Красная карточка Конате стала пятой для футболистов Ливерпуля в текущей кампании Премьер-лиги. На данный момент это больше чем у любой другой команды, принимающей участие в турнире.
Отметим, что после матча с Арсеналом главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп остался недоволен судейством, озвучив ряд вопросов в адрес рефери.
Ливерпуль продолжает лидировать в Премьер-лиге, но Арсенал приблизился к Красным на расстояние двух баллов. Манчестер Сити имеет две игры в запасе и опережает команду Клоппа по потерянным очкам.
10 февраля Ливерпуль на Энфилде примет Бернли в 24-м туре чемпионата Англии.