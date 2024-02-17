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Родри снова спас Ман Сити от поражения. Видео голов и обзор матча против Челси

Новости футбола Вчера, 17:23
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Родри снова спас Ман Сити от поражения. Видео голов и обзор матча против Челси Родри снова спас Ман Сити от поражения. Видео голов и обзор матча против Челси

Лондонский Челси гостил на Этихад Стэдиум в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Поединок складывался как нельзя лучше для подопечных Почеттино, которые усилиями Стерлинга (кстати, бывшего футболиста Ман Сити) вышли вперед в конце первого тайма.

Манчестер Сити с началом второй половины матча стал наращивать игровое преимущество и таки сумел избежать поражения. Спасителем стал Родри, точный удар которого позволил «горожанам» добыть одно очко в свою копилку.

К слову, Холанд выглядел пассивно и получил самую низкую оценку. Сити останется на третьей позиции по итогам текущего тура и теперь в случае победы в перенесенном матче не сможет догнать Ливерпуль. Челси пока 10-й, однако от Ньюкасла, идущего седьмым отставание всего в два очка.

Манчестер Сити - Челси - 1:1
Гол: Родри, 83 - Стерлинг, 42

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