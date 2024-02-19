ПСЖ капитулирует. Клуб не будет предпринимать попыток сохранить Мбаппе

Кажется, в ПСЖ смирились с уходом Килиана Мбаппе в Реал.

По сообщению As, босс парижского клуба Нассер Аль-Хелафи в приватном разговоре подтвердил факт того, что звезда его команды подписала контракт со «сливочными», а также дал указание не делать дальнейших предложений контракта игроку.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что о переходе Мбаппе в Реал будет объявлено не раньше апреля-мая, что вызвано риском сыграть с ПСЖ в Лиге чемпионом.

Переход будет оформлен на правах свободного агента, ведь контракт 25-летнего нападающего с ПСЖ истекает летом 2024 года, и француз отказался его продлевать.

Среди претендентов на Мбаппе также называли Ливерпуль и Арсенал, но 25-летний нападающий с детства мечтал играть именно за мадридский клуб.

В текущем сезоне Мбаппе забил 31 голов и отдал семь голевых передач в 30-ти матчах, а ПСЖ уверенно лидирует во французской Лиге 1.