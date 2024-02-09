Полузащитник Лиона привлёк внимание двух клубов АПЛ

20-летний полузащитник Лиона Раян Черки находится в центре внимания нескольких европейских клубов.

По сообщению портала Fichajes, игрок атакующего попал на радары Челси и Ньюкасла. Его трансфер готов рассмотреть Лион, который оценил Черки в 25 миллионов евро.

Такой цене также способствует тот факт, что контракт полузащитника действителен до лета 2025 года. Во столько же игрока оценивает и Transfermarkt.

20-летний полузащитник, который также может сыграть на позиции вингера, как на левом, так и на правом фланге, сыграл в 22 матчах за Лион в нынешнем сезоне, отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее мы сообщали о том, что Челси нацелился на подписание полузащитника Барселоны Фрэнки де Йонга и за нидерландца «аристократы» готовы предложить 40 миллионов евро и вингера Михаила Мудрика.