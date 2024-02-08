Неожиданный поворот. Челси готов обменять вингера на полузащитника топового клуба

Челси намерен заполучить полузащитника Барселоны Фрэнки де Йонга в летнее трансферное окно и в обмен на нидерландца «аристократы» готовы отдать своего вингера.

Как сообщает Todo Fichajes, трансферное предложение по де Йонгу будет состоять с 40 миллионов евро и 23-летнего вингера Михаила Мудрика, чтобы сделка состоялась.

Сообщается, что украинец испытывет трудности на «Стэмфорд Бридж», но для Барселоны он всё ещё может рассматриваться, как достойный вариант, учитывая, как высоко его оценивали в донецком Шахтёре.

23-летний вингер провел в нынешнем сезоне за Челси 25 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее мы сообщали о том, что «блаугранас» готовы попрощаться с де Йонгом, но только в том случае, если нидерландский полузащитник откажется поставить подпись под новым долгосрочным трудовым соглашением.